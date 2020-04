Jeremias Schröder Gedanken zur Fastenzeit

Am heutigen Mittwoch in der Karwoche findet in den meisten katholischen Domkirchen die Chrisammesse statt.

Mittwoch, 08. April 2020

Am heutigen Mittwoch in der Karwoche findet in den meisten katholischen Domkirchen die Chrisammesse statt. Priester kommen zusammen, um dabeizusein, wenn der Bischof die Heiligen Öle weiht, mit denen in den kommenden Monaten Täuflinge, Firmlinge, neue Diakone und Priester, Altäre, Glocken, Kirchenwände und auch Kranke und Sterbende gesalbt werden. Anschließend wird das neugeweihte Öl umgefüllt und überall hingebracht. Drei kleine Gefäße mit Salböl werden auch in der katholischen Kirche ihrer Heimat-Gemeinde ankommen. In unseren Zeiten der elektronischen Kommunikation ist das ein herrlich altmodisches und handfesten Zeichen der Verbundenheit. Die Verteilung der Öle bekräftigt eine Verbundenheit, die viel tiefer ist als die oberflächlichen Verschiedenheiten und Gegensätze. Erstaunlichweise denken wir nur selten an dieses Salböl. Auch die, die sich wenig mit Kirchendingen beschäftigen, haben mitbekommen, dass es da ein Ritual mit Brot und Wein gibt. Die Salbung mit geweihtem Öl ist eigentlich genauso eindrücklich. Und sie weckt Erinnerungen: an die Mutterhand, die mit Hautcreme oder Brandsalbe die Wehwehchen der Kinderzeit vertrieben hat oder an die Linderung, die ein wenig Balsam der faltigen und rissigen Haut im Alter verschafft. Chrisam - eine Salbe für unsere rauhe und rissige Zeit.

Abtpräses Jeremias Schröder / unveröffentlichter Text