Jeremias Schröder Gedanken zur Fastenzeit

Dienstag, 07. April 2020

In der Bibel ist einmal davon die Rede, dass die Anhänger Jesu das "Salz der Erde" sein sollen. Das klingt, vorsichtig gesagt, etwas unbescheiden. Aber es passt ganz gut auf eine Zeit, in der das flächendeckende Mehrheitschristentum verschwindet oder schon verschwunden ist. Es ist ein Ansporn für eine kleiner gewordene Gemeinde, in der Gesellschaft immer noch Würze zu sein und den Geschmack für Gott in ihr lebendig zu erhalten. In Gesprächen bemerke ich manchmal aber auch eine andere Art von Salzigkeit. So wie ein Badetuch noch den letzten Strandurlaub in sich trägt, so tragen Menschen, die der Kirche und manchmal auch dem Glauben den Rücken gekehrt haben, doch noch etwas davon in sich: Erinnerungen an den verlorenen Kinderglauben; leises Bedauern über den Verlust von Ritualen, die dem Leben Halt gegeben haben; die zerflossene Hoffnung auf kleine oder große Wunder, oder einfach nur die Wehmut, dass etwas verloren gegangen ist, das einmal wichtig war. Das Salz dieser Erinnerungen läßt ahnen, dass das Leben ohne diese Würze ein wenig schaler geworden ist, eindimensionaler. Es lohnt, sich dieser Salzigkeit nachzuspüren und die Sehnsucht wieder zuzulassen. Keiner soll ganz ohne Hoffnung auf Wunder leben müssen.

Abtpräses Jeremias Schröder / unveröffentlichter Text