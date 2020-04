Jeremias Schröder Gedanken zur Fastenzeit

Montag, 06. April 2020

Karwoche, das heißt Endspurt der Fastenzeit, dieser Fastenzeit 2020, die anders ist als alles, was wir bisher erlebt haben. Vor 6 Wochen, rings um den Aschermittwoch, da haben sich viele einen Vorsatz für die kommende Zeit gefasst. Kein Alkohol oder keine Süßigkeiten, von Energiefasten war auch die Rede. Wie weit weg das jetzt scheint! Den meisten von uns ist soviel abverlangt worden, dass die Vorsätze von damals schnell drangegeben wurden. Ausgangssperre, Kontaktbeschränkung, oder auch nur die lieben Kinder ständig zu Hause zu haben, das ist für viele Fastenopfer genug gewesen. Diese Karwoche ist die Chance, vor Ostern noch einmal auf draufzuschauen: Was kann ich gestalten? Wo bin ich in meinem Leben nicht nur getrieben, sondern kann ihm selber Form geben, auf das Wesentliche, das wirklich Wichtige achten. Viele haben ja gemerkt, dass es nicht die schlanke Linie ist, auf die es ankommt. Kontakte und Beziehung, und vor allem das, was uns am meisten fehlt: Berührung. Selbst das alltägliche Händeschütteln - kaum beachtet und gedankenlos zigmal täglich ausgeführt, geht einem jetzt ab. Das sind doch Fastenübungen für diese letzten Tage: aus jeder Begegnung etwas machen, sei es am Telefon oder am Bildschirm, sei es im Laden oder beim Arzt. Was die Hände nicht mehr ausdrücken dürfen, muss in die Stimme, in die Augen, ins Lächeln hinein. So können wir die neue Routine des Virusalltags durchbrechen und zulassen, das etwas Menschliches durchbricht, hinter dem sich immer auch ein wenig vom Göttlichen verbirgt.

Abtpräses Jeremias Schröder / unveröffentlichter Text