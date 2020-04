Werner Küstenmacher Gedanken zur Passionszeit

Samstag, 04. April 2020

Während der letzten Wochen, seit dem Ausbruch der Corona-Krise, habe ich eine neue Allergie entwickelt: Ich bin extrem empfindlich geworden gegenüber Menschen, die genau wissen, was zu tun ist. Gleichzeitig habe ich eine große Hochachtung entwickelt vor allen Fachleuten, Experten, Politikern und überhaupt allen, die sagen: Ich weiß nicht alles. Dazu kann ich noch nichts sagen. Ich muss sehen, wie es sich entwickelt. Ich lerne jeden Tag dazu. Natürlich sehnen sich Menschen in unsicheren Zeiten nach Sicherheit. Sie träumen von jemandem, der klar die Führung übernimmt und sagt, wo es langgeht. Aber das könnte eine Führung ins Verderben sein. Denn nach wie vor kämpfen Medizin und Politik gegen einen unbekannten Feind. Eine Situation, die schon Apostel Paulus kannte. An die Gemeinde in Ephesus schrieb er: "Wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen böse Mächte und Gewalten einer unsichtbaren Welt." Auf falsche Gewissheiten zu vertrauen, kann da sehr gefährlich werden. Ich bin froh, dass wir viele sind. Dass wir miteinander kommunizieren, diskutieren, und uns gegenseitig korrigieren. Dass wir kreativ bleiben und wachsam.

Werner Küstenmacher / unveröffentlichter Text