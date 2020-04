Werner Küstenmacher Gedanken zur Passionszeit

Freitag, 03. April 2020

Ja, Quarantäne, das kennt er. Es ist nur ein paar Jahre her, erzählte mir ein junger Mann. Da musste er wegen einer unbekannten ansteckenden Krankheit mehrere Wochen lang in einem Klinikzimmer verbringen, streng abgeschlossen von allen. Untersucht und betreut wurde er von vollständig vermummtem Personal. Nicht einmal das Fenster durfte er öffnen. Aber er konnte durch die Filtermatten der Lüftungsschlitze eine Amsel vor seinem Fenster singen hören. Dieser Gesang, sagte er, war seine Rettung. Der war für ihn wie ein Strohhalm, an dem sich seine Seele festhalten konnte. Dass die Amsel einfach so unbeschwert ihre herrlichen Melodien sang, war für ihn eine Botschaft: Das Leben ist stärker als jede Bedrohung. Was er damals nicht wusste: Amseln sind geradezu ein Symbol für die Auferstehung. Vor 9 Jahren starben bei uns sehr viele durch das Usutu-Virus. Danach erholten sich die Bestände langsam, aber 2019 schlug das Virus erneut zu. Doch dieses Jahr sind wieder überall Amseln zu hören. "Schaut die Vögel unter dem Himmel an!" Das riet schon Jesus seinen Jüngern. Amseln singen reine Melodien. Instrumentals sozusagen, ohne Text. Gäbe es eine Software, die ihre Töne in unsere Sprache übersetzt - ich könnte mir gut vorstellen, dass ein Jesuszitat dabei herauskäme: "Ich bin die Auferstehung und das Leben."

Werner Küstenmacher / unveröffentlichter Text