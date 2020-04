Werner Küstenmacher Gedanken zur Passionszeit

Donnerstag, 02. April 2020

Die Fastenaktion der Evangelischen Kirche ist berühmt dafür, dem alten Thema jedes Jahr einen neuen Aspekt abzugewinnen. Heuer lautet das Motto: Zuversicht! - Sieben Wochen ohne Pessimismus. Hoi, da haben sie dieses Jahr aber danebengelangt! So habe ich es seit dem Ausbruch der Coronakrise öfter gehört. Inzwischen glaube ich: Nein. Ein besseres Motto hätte man gar nicht finden können für diese globale Ausnahmesituation. Als im 14. Jahrhundert in Europa die Pest gewütet hat und ein Drittel der gesamten Bevölkerung unter schlimmsten Bedingungen starb, da wütete auch der Pessimismus. Die Menschen sahen den "Schwarzen Tod" als Strafe Gottes (oder des Teufels), als unausweichliches Schicksal. Eine schlimme Art von christlichem Glauben. Das ist jetzt anders. Wir haben dazugelernt. Wir wissen, was zu tun ist. Wir wissen, dass es nicht leicht wird. Dass Menschen sterben werden. Aber wir wissen auch, dass wir gestärkt aus dieser schrecklichen Krise hervorgehen werden. Weil es Menschen gibt, die handeln, helfen, sich aufopfern, organisieren, forschen. Es gibt erschütternde Berichte von Klinikärzten in Norditalien. Aber keiner wirft die Flinte ins Korn. Nicht weil sie Optimisten sind und glauben, dass alles schon irgendwie gut wird. Sondern weil sie die Möglichkeiten sehen und überzeugt sind, dass es sich lohnt. Auch wenn es wohl mehr als 7 Wochen dauern wird.

Werner Küstenmacher / unveröffentlichter Text