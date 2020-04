Werner Küstenmacher Gedanken zur Passionszeit

Mittwoch, 01. April 2020

Wir Menschen verändern uns. Wir lernen dazu. Ich bin heute ein anderer als vor 10, 20 oder 40 Jahren. Der amerikanische Philosoph Ken Wilber hat dieses Phänomen in einer originellen Weise deutlich gemacht. Wenn er über sich selbst spricht, etwa über seine früheren Bücher und Vorträge, dann nummeriert er sich durch: "Wilber 1" erkannte, dass wir Gott verloren haben und wieder zurückfinden müssen in einen leider verlorenen Urzustand. "Wilber 2" hat das korrigiert: Nein, wir sollten nach vorn sehen, spirituell erwachsen werden und gleichsam in Gott hineinwachsen. "Wilber 3" hat gesehen: Geistliche Entwicklung geht weder zurück noch nach vorn. Sie verläuft komplizierter, eher wie ein Tanz. "Wilber 4" merkt, dass man all das aus verschiedenen Perspektiven sehen kann, und versucht, Ordnung in diese Erfahrungen zu bringen. Und so weiter. Mittlerweile ist er angelangt bei "Wilber 6". Mir gefällt das. Wenn ich zurücksehe, merke ich, dass sich mein Glauben und meine Ansichten auch verändert haben. Sie sind erwachsener und, ja, auch komplizierter geworden. Küstenmacher 1, Küstenmacher 2, das geht auch bei mir weiter. Gott sei Dank! Ich glaube, ich bin schon während der wenigen Wochen seit dem Ausbruch des Coronavirus ein anderer geworden.

Werner Küstenmacher / unveröffentlichter Text