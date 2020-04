Werner Küstenmacher Gedanken zur Passionszeit

Dienstag, 31. März 2020

In unruhigen, angespannten Zeiten war es schon immer ein guter Rat, sich abzulenken - etwa mit einem Spiel. Die sind heute häufig digital. Ich spiele gern Candy Crush, weltweit Nummer zwei bei den Smartphone-Games. Candy Crush ist eine Mischung aus Glück und Geschicklichkeit, mit Tausenden von abwechslungsreichen Levels. Einige sind gemein schwer. Es will einfach nicht gelingen, sie zu lösen. Zum Glück gibt es Foren, in denen sich Spieler Tipps geben. Oder fragen: Ist dieses verflixte Level überhaupt lösbar? Viele sind wütend, sehen eine Verschwörung: Das ist Absicht! Der Hersteller will uns damit zwingen, dass wir zusätzliche Joker kaufen! Spieler drohen: Mir reicht's! Ich steige aus! Ich war auch ein paar Mal so weit. Aber dann las ich, wie ein Mitspieler schrieb: Ich warte auf mein lucky board. Denn das Spielfeld verändert sich nach jedem Versuch, und irgendwann ist eins dabei, das aufgeht - und einem Glück bringt. Diese kleine Idee war für mich eine Lektion fürs Leben. Gerade jetzt, angesichts des Coronavirus, ändern sich die Verhältnisse ständig. Ja, sagen viele, und zwar immer zum Schlechteren! Nein, sage ich, irgendwann wird ein lucky board dabei sein. Ich glaube nicht, dass das Leben ein abgekartetes Spiel ist. Dass Gott alles vorherbestimmt hat. Nein, ich denke, dass sich Gott von seinem Werk - und von uns Menschen! - auch gern einmal überraschen lässt.

Werner Küstenmacher / unveröffentlichter Text