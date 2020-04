Werner Küstenmacher Gedanken zur Passionszeit

Montag, 30. März 2020

Die Welt ist im Ausnahmezustand. Das kann man inzwischen ohne Übertreibung sagen. Vor gut einem Jahr war in vielen Diskussionen das Wort "Disruption" zu hören. Das heißt auf Deutsch: Störung, ja Erschütterung. Im Sinne einer heilsamen Unterbrechung, und zwar einer, die unangenehm, aber nötig ist. Nur so kann Neues entstehen. Das Wort Disruption selbst ist etwas aus der Mode gekommen, aber nun erleben wir eine Erschütterung in einem Ausmaß, das keiner erwarten konnte. Kindergärten, Schulen, Universitäten - geschlossen. Auch viele Geschäfte, die Gastronomie, die Grenzen. Kontaktsperre. Zwangspause. Eine Idee, die uralt ist. Ganz am Anfang der Bibel wird sie beschrieben: Der Sabbat, der siebte Tag, muss ein Tag der Zwangspause sein. Damit wir danach wieder neu anfangen können. Später hat der jüdische Glaube das noch ausgeweitet: Alle sieben mal sieben Jahre soll ein Super-Sabbat stattfinden: das Jobel-Jahr. Eine ganz große Disruption: Im Jobel-Jahr werden alle Schulden gelöscht, damit die Gesellschaft nicht verkrustet, sondern neu anfangen kann. Das kann zynisch klingen, wenn man wie wir mitten drin ist in so einem unerwarteten und unerwünschten Jobel-Jahr. Disruption, Erschütterung, Zwangspause, das fühlt sich nicht gut an. Aber wer weiß, wie wir - in hoffentlich nicht zu langer Zeit - darauf zurückblicken werden.

Werner Küstenmacher / unveröffentlichter Text