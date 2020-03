Monika Tremel Gedanken zur Fastenzeit

Freitag, 27. März 2020

Das Bundesverfassungsgericht hat neulich ein wegweisendes Urteil zur Sterbehilfe formuliert. Jeder hat das Recht, sich zu töten und sich dabei Hilfe durch entsprechende Anbieter zu holen. Das individuelle Recht, sich zu töten steht damit über dem Interesse des Staates, Leben zu bewahren und zu schützen. Dieses Urteil ist ein Paradigmenwechsel im Umgang mit Menschen, die freiwillig sterben wollen. Sicherlich, der Gesetzgeber wird und muss hierzu klare und strenge Regeln formulieren. Doch es hat sich schon jetzt mit diesem Urteil etwas verändert. Verändert hat sich die Perspektive auf das Individuum und auf das Leben an sich. Das Urteil gesteht jedem Menschen zu, über das eigene Leben zu bestimmen bis zum Schluss. Selbstbestimmung ist ein hohes Gut. Doch sie ist auch trügerisch. Weil die Entscheidung, zu sterben jenes Leben kostet, über das man bis zuletzt bestimmen möchte. Mit jedem Menschen geht nicht nur ein Individuum, mit jedem Menschen geht eine Welt, endet persönliche Geschichte und hören gelebte Beziehungen auf. Und vielleicht ist es ja das, was Christinnen und Christen in die Debatte einbringen können: dass Gott an die Würde jedes Lebens glaubt. Er glaubt daher auch an die Würde des ungelebten Lebens. Für Gott hört die Würde des Menschen niemals auf. Sie bleibt bis zum Tod und darüber hinaus.

Monika Tremel / unveröffentlichter Text