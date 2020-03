Monika Tremel Gedanken zur Fastenzeit

Dienstag, 24. März 2020

Oskar Romero war ein konservativer Priester. Er galt als unkritisch und loyal gegenüber der Obrigkeit. Als er 1977 zum Erzbischof von San Salvador ernannt wurde, steckte das Land in einer tiefen Krise. Kurz nach seiner Ernennung zum Erzbischof wurde der mit ihm befreundete Jesuit, Rutilo Grande, von Paramilitärs ermordet. Rutilo Grande hatte die massive soziale Ungleichheit im Land angeprangert. Er war der Regierung und den Großgrundbesitzern ein Dorn im Auge. Seine Ermordung führte zu einer Veränderung von Erzbischof Romero. Der wurde zum größten Kritiker der Regierung und kämpfte fortan gegen Unterdrückung und Unrecht. Romero hatte nur drei Jahre als Erzbischof. Aber diese drei Jahre nutzte er, um an der Seite der Armen zu stehen. Legendär waren seine Sonntagspredigten, die im ganzen Land im Radio ausgestrahlt wurden und die mehr und mehr zur politischen Situationsanalyse wurden. Er wurde bedroht und hatte große Angst. Ich denke, Oskar Romero ist ein wichtiger Heiliger der Fastenzeit. Er zeigt uns: Es ist nie zu spät, umzukehren. Umkehr heißt, die Gesinnung zu ändern. Denn Umkehr heißt, sich für Recht und Gerechtigkeit stark zu machen. Heute begeht die Katholische Kirche den 40. Jahrestag seiner Ermordung, der gleichzeitig sein Namenstag ist. Heiliger Oskar Romero, steh allen bei, die die Demokratie verteidigen und bekehre all jene, die sie verachten. Amen.

Monika Tremel / unveröffentlichter Text