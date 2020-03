Johanna Haberer Gedanken zur Passionszeit

Samstag, 21. März 2020

Die Leidensgeschichte Jesu beginnt damit, dass Jesus der Prozess gemacht wird. Er steht erst vor einem geistlichen Gericht und später vor einem weltlichen und dann ganz am Schluss wird er dem Shitstorm der Masse ausgesetzt. Kreuzige ihn. Kreuzige ihn, wird der Pöbel skandieren. Wie kann ein Mensch das aushalten, dass die Urteile über sein Leben so diametral entgegengesetzt ausfallen. Die einen sagen, Jesus ist ein Arzt, ein Heiler, die anderen sagen, er ist von Gott gesandt, er ist der Retter der Welt. Wieder andere sagen: er ist Aufständischer, ein politischer Radikaler, wieder andere sagen, er ist ein Gotteslästerer. Ist nicht jeder Mensch abhängig von den Urteilen anderer? Was aber, wenn die Urteile so auseinanderklaffen: Wie kann einer er selbst bleiben? Wie kann einer sich sammeln und bei sich bleiben, wie die deutsche Sprache so schön sagt. Jesus scheint selbst bei Todesgefahr nicht an sich zu zweifeln. Er hält sich selbst zusammen, weil er sich von Gott gehalten weiß. Jesus war sich wunderbarerweise sicher. Er hatte keine Selbstzweifel, was immer man über ihn sagte. Am Ende, am Kreuz, konnte er über die wankelmütigen Menschen nur sagen: Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.

Johanna Haberer / unveröffentlichter Text