Johanna Haberer Gedanken zur Passionszeit

Freitag, 20. März 2020

In den Passionsgeschichten rund um die Ergreifung, Folterung und Hinrichtung des Jesus von Nazareth werden auch Fragen rund um die Loyalität aufgemacht. Wo sind die Grenzen der Loyalität einerseits und wie viel Illoyalität ist ein Mensch fähig zu ertragen. Unsere Bibel spricht hier von Verrat und von Verleugnung. Dieser Jesus erlebt neben allem, was ihm seine Gegner antun, auch noch, dass ihn die Menschen, die ihn jahrelang begleitet und auch bewundert haben, ausliefern und nicht mehr kennen wollen. Judas, der gegen Geld den Aufenthaltsort Jesu bekannt gibt, und Petrus, der den römischen Soldaten gegenüber beschwört, er habe niemals etwas mit Jesus zu tun gehabt. Es ist gewiss unerträglich von Gegnern verletzt und getötet zu werden, aber von den langjährigen Freunden so total im Stich gelassen zu werden, das ist beinahe noch unerträglicher. Die Passionsgeschichte lässt den einen sich selbst richten und den anderen, den Verleugner, erklärt sie später zur Säule der Kirche. Vielleicht will diese Geschichte ganz deutlich machen: es ist keinesfalls der Verdienst von uns Menschen, dass die Gemeinde Christi entstand und - dass es sie immer noch gibt.

Johanna Haberer / unveröffentlichter Text