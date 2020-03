Johanna Haberer Gedanken zur Passionszeit

Donnerstag, 19. März 2020

Vielleicht ist es leichter ohne einen Glauben an Gott zu leben. Manche Menschen sind davon überzeugt. Das Leben hat dann nur den Sinn, den man ihm selber gibt, die Welt kennt keine Engel und keine Retter. Wundern und Staunen sind Zeichen von Naivität, Beten ein Zeichen von magischem Denken. Mir kommt das irgendwie kalt und arm vor. Es gibt aber auch Menschen, die haben ihren Glauben an Gott verloren: weil ihnen ein Unglück geschehen ist, weil geliebte Menschen gestorben sind. Es ist ein tiefer Schmerz, wenn einer seinen Glauben verliert, wie ein Wunde, die nicht vernarben will. Kann man das eigentlich: Glauben und Nichtglauben gleichzeitig? Ich glaube, hilf meinem Unglauben, sagt ein Vater zu Jesus als er ihn um die Heilung seines schwerkranken Kindes bittet. Ja es gibt beides zugleich. Vielleicht braucht der Glaube auch einen kräftigen Unglauben, damit er sich reiben kann und wachsen? Und Jesus? Jesus ruft am Kreuz: mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen. Er spricht mit dem, den er nicht mehr spürt und zu dem er dennoch Vater sagt. "Vater in Deine Hände gebe ich meinen Geist.", sagt er beim Sterben. Es ist ein Wunder: Es geht beides.

Johanna Haberer / unveröffentlichter Text