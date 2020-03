Johanna Haberer Gedanken zur Passionszeit

Die Toraja sind ein Bergvolk auf der Insel Sulawesi in Indonesien. Sie zählen etwa eine halbe Million Menschen, die in abenteuerlich bunten, wie mächtige Kähne geschnittenen Häusern leben.

Mittwoch, 18. März 2020

Die Toraja sind ein Bergvolk auf der Insel Sulawesi in Indonesien. Sie zählen etwa eine halbe Million Menschen, die in abenteuerlich bunten, wie mächtige Kähne geschnittenen Häusern leben. Die Toraja sind erst in der dritten Generation Christen. Sie haben sich von sanften niederländischen Missionaren über die Jahre davon überzeugen lassen, dass das Christentum zu ihnen passen würde. Denn hier geht es im Kern um Leben und Tod. Es geht um den Einfluss, den der Tod auf das Leben der Menschen haben kann und umgekehrt. In ihrer früheren animistischen Religion lebten die Torajas beinahe ausschließlich für den Tod. Sie glaubten, dass ein Mensch nach seinem Tod nur in ein gutes anderes Leben kommt, wenn er von möglichst vielen weißen Wasserbüffeln begleitet wird, die zu den Begräbnisfeierlichkeiten rituell geschlachtet werden. Das bedeutete aber, dass die ganze Familie ein Leben lang auf das Begräbnis der älteren Generation sparen muss, denn so ein Büffel kostet übertragen soviel wie ein Einfamilienhaus auf dem Lande. Wenn diese Menschen heute beten " Christus ist für uns gestorben", dann heißt das für sie: das Himmelreich steht offen für jeden: ohne Geld und Opfergaben. Der christliche Glaube befreit das Leben dieser Menschen von der Übermacht des Todes. Sie haben jetzt eine Zukunft.

Johanna Haberer / unveröffentlichter Text