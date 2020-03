Johanna Haberer Gedanken zur Passionszeit

Dienstag, 17. März 2020

Der Liedermacher Paul Gerhardt lebte in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, eine der dunkelsten Zeiten der europäischen Geschichte. Der Tod war an der Tagesordnung. Er schrieb dennoch so anrührende, so herzerweichende Texte, dass wir sie heute noch singen oder als Gebete sprechen. Zum Beispiel das Passionslied "O Haupt voll Blut und Wunden". In diesem Lied wird in allen Einzelheiten das Gesicht eines Gefolterten beschrieben: der blutig geschlagene Kopf, die wachsbleiche Haut, die brechenden Augen - in allen Einzelheiten und verschlungen mit einer betörenden Melodie. Das Lied stellt die Frage: was ist eigentlich ein schöner Mensch. Ist der muskelbepackte durchtrainierte Körper eines Sportlers schön? Oder die Frau mit den Idealmaßen, die in raffinierten Gewändern über einen roten Teppich schreitet? Oder kann nicht etwas ganz Anderes schön sein? Einer, der den Kopf für die anderen hinhält, der das Maß unserer menschlichen Unmenschlichkeit sichtbar macht. Ist nicht schön einer, der uns zeigt, wie wir auch sein könnten? Der Weg der Passion konfrontiert uns Menschen - alle Menschen - mit ihren dunkelsten Seiten und er zwingt uns darüber nachzudenken, was wir anrichten auf dieser Welt und was wir anderen Menschen antun. Schön, das ist dann einer der mir einen neuen Blick schenkt und die Idee, was anders werden könnte - mit mir und den anderen.

Johanna Haberer / unveröffentlichter Text