Johanna Haberer Gedanken zur Passionszeit

Montag, 16. März 2020

Die Blume wächst in Südamerika. Sie ist eher zierlich und schillert in allen Farben des Universums. Sie hat eine strahlenförmige Anordnung der Blätter im Innern der Blüte: "Passionsblume" haben die spanischen Missionare diese farbenfrohe Blume genannt, und ihre Früchte kennen wir unter dem Namen "Passionsfrucht". Wie ein Dornenkranz sieht diese Passionsblume aus, wenn sie sich öffnet. Eine Dornenkrone von größter Anmut. Wir verwenden das Wort Passion in der modernen Sprache ja zu den unterschiedlichsten Gelegenheiten. Eine deutsche Rockband hieß so; Spielfilme. Songs. Wir sprechen von einem "passionierten" Spieler, wenn einer mit ganzer Leidenschaft Schach spielt oder Handball. Das Wort "Passion" changiert zwischen den Bedeutungen Leidenschaft und Leiden. Wenn wir in diesen Tagen vor Ostern der Passion Jesu nachsinnen, diesen Weg des Schmerzes hinauf nach Golgatha, erfahren wir dieses Wort in allen seinen Bedeutungen. Wir bedenken den Leidensweg eines von Gott maßlos geliebten Menschen, der diesen Weg geht, weil er die Menschen leidenschaftlich liebt. Wer wünschte sich das nicht: Liebe ohne Leiden. Die Geschichte von Jesu Passion weiß aber, dass wahre Liebe sich bisweilen erst im Leiden entfaltet - wie bei dieser Blume, deren Dornenkranz in allen Farben des Universums erstrahlt.

Johanna Haberer / unveröffentlichter Text