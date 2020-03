Andreas Batlogg SJ Gedanken zur Fastenzeit

Freitag, 13. März 2020

Was sich von Papst Franziskus auch lernen lässt: Respekt. Achtung vor Andersdenkenden. Berührungsängste kennt er nicht. Wiederholt hat er anerkennend von einer Frau erzählt, die 1947 von Paraguay nach Argentinien fliehen musste. Esther Balestrino de Careaga war Lehrerin an der Escuela técnica, wo Jorge Mario Bergoglio zum Chemielaboranten ausgebildet wurde, bevor er Seminarist und 1958 Jesuit wurde. Esther sympathisierte mit Kommunisten. Das wusste ihr Schüler, der durch sie mit anderen Ideen in Berührung kam als dem Peronismus: in Argentinien damals Staatsdoktrin. Als Esther 1976 wieder vor Bergoglio stand, der damals Provinzial war, bat sie ihn, "subversive" Literatur über Marx zu verstecken. Sie organisierte auf der Plaza de Mayo Zusammenkünfte, die die Militärjunta bewegen sollten, über das Schicksal der Verschwundenen Auskunft zu geben. Später wurde ihre 16-jährige schwangere Tochter Ana María entführt. Im Dezember 1977 wurde Esther selber verschleppt. Bei einem so genannten Todesflug wurde sie lebend von einem Flugzeug ins Meer geworfen. Sie war 59. Franziskus hat bei Esther fürs Leben gelernt: Auch wenn ich anders denke, anders lebe, anders liebe, anders empfinde, anders glaube als andere Menschen - auch sie verdienen Respekt.

Andreas Batlogg SJ / unveröffentlichter Text