Andreas Batlogg SJ Gedanken zur Fastenzeit

Donnerstag, 12. März 2020

Etty Hillesum war eine niederländische Jüdin - weniger prominent und bekannt als Anne Frank. Im März 1941 hat die Slawistik- und Psychologiestudentin - damals war sie 27 - mit ihren Tagebuchaufzeichnungen begonnen. Bis zu ihrer Deportation nach Auschwitz, Anfang September 1943, hat sie Eintragungen gemacht. Unter dem Datum "12. Juli 1942" findet sich diese Eintragung: "Jeder Tag ist für sich selbst genug. Ich will dir helfen, Gott, dass du mich nicht verlässt. (…) Es ist das einzige, auf das es ankommt: ein Stück von dir in uns selbst zu retten, Gott. (…) (M)it fast jedem Herzschlag wird mir klarer, dass du uns nicht helfen kannst, sondern dass wir dir helfen müssen und deinen Wohnsitz in unserem Inneren bis zum Letzten verteidigen müssen. Es gibt Leute, die nur ihren Körper retten wollen, der ja doch nichts anderes mehr ist als eine Behausung für tausend Ängste und Verbitterung. Und sie sagen: Mich sollen sie nicht in ihre Klauen bekommen. Und sie vergessen, dass man in niemandes Klauen ist, wenn man in deinen Armen ist". Als ich vor zwei Jahren eine schwere Operation hatte, habe ich mich das gefragt: Ob ich, wenn etwas schiefgeht, wirklich glauben kann, dass ich in Gottes Armen aufwache. Der kranke Körper ist das Eine. Krankheit kann einen in ihren Klauen halten. Die Seele ist etwas Anderes.

Andreas Batlogg SJ / unveröffentlichter Text