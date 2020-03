Andreas Batlogg SJ Gedanken zur Fastenzeit

Mittwoch, 11. März 2020

Mir Gott durch Gebet, durch Opfer, durch Verzichtsleistungen wenn schon nicht gefügig, so doch wenigstens "gnädig" machen zu wollen: Diese Versuchung ist über- und transkonfessionell. Das sitzt tief in uns Menschen. Der Jesuit Karl Rahner war ein nüchterner Mensch. Trotz seiner umfassenden Bildung und seiner akademischen Lehrtätigkeit hat er sich den gesunden Menschenverstand bis ins hohe Alter bewahrt. Franz Johna, Karl Rahners Lektor im Verlag Herder, hat diese Erinnerung festgehalten: Nach einem Vortragsvormittag in Freiburg bot er Pater Rahner an, einen Ausflug ins nahe Elsass zu machen. Der Isenheimer Altar, das Albert-Schweitzer-Haus und andere Sehenswürdigkeiten standen auf dem Programm. Pater Rahner machte in Colmar einen raschen Rundgang. Dann wartete er in einem Seitenschiff von Sankt Martin auf dem Münsterplatz auf das Ehepaar Johna vor einem Gnadenbild der Gottesmutter. Er warf eine Münze in den Opferstock und zündete eine Kerze an. Als auch Frau Johna Geld einwerfen und eine Kerze anzünden wollte, fasste sie Pater Rahner an der Hand und flüsterte: "Lassen Sie, eine reicht". Das war dem weltberühmten Theologen Karl Rahner ganz offensichtlich wichtig: kein übertriebener Kult, keine heimliche Gnadenarithmetik. Weniger ist oft mehr.

Andreas Batlogg SJ / unveröffentlichter Text