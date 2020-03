Andreas Batlogg SJ Gedanken zur Fastenzeit

Dienstag, 10. März 2020

Aufleben … An dem Wort bin ich hängengeblieben, vor Monaten: "Treuer Gott", hieß es da im Morgengebet, "du willst dein Volk erlösen. Wende dich uns zu und schenke uns deine Hilfe, dann leben wir auf." In die erste Person übertragen, wird es zu meiner Tagesbitte. Der Skeptiker in mir flüstert: vielleicht … Oft verscheuchen wir Ahnungen, weil wir meinen, ihnen misstrauen zu sollen. Wir können uns aber nicht selbst erlösen. Oft nicht einmal lösen, also befreien - von schlechten oder bösen Gedanken, von Rachsucht, von Gemeinheit, von Neid, von Eifersucht. Manchmal spüren wir: Ich sollte etwas sagen - anerkennend, wohlwollend. Aber wir unterlassen es. Obwohl ein gutes, aufbauendes Wort eine Situation entschärfen, eine Beziehung retten könnte. Um aus einem Schlamassel herauszukommen brauchen wir Anstöße, Impulse, Anregungen von außen. Oder "von oben". Denn oft spüren wir ja längst: Diesen einen Schritt sollte ich tun. Aber ich setze ihn nicht. Wie gegensteuern? Wie es zum x-ten Mal doch noch einmal probieren? Einen neuen Anlauf wagen? Das geht nur, wenn wir Hörende sind. Hinhörende. Kennen Sie diese Sehnsucht: es wider alle Anzeichen noch einmal zu versuchen? Vielleicht werden wir, wenn wir es (absichtslos) tun, auf geheimnisvolle Weise belohnt: … und wir leben auf!

Andreas Batlogg SJ / unveröffentlichter Text