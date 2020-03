Andreas Batlogg SJ Gedanken zur Fastenzeit

Montag, 09. März 2020

Wie geht das: Gut voneinander denken, wohlwollend voneinander sprechen - und aufbauend handeln? Im Alltag stellen sich solche Fragen. Übrigens auch in einem Orden. Abfällige Bemerkungen kommen vor. Sich am Erfolg des Anderen zu freuen kann schwerfallen. Seit fast 30 Jahren begleiten mich zwei Worte. Beide Entdeckungen verdanke ich meinem Mitbruder Peter Knauer. Das eine Wort findet sich bei Ignatius von Loyola, das andere bei Reiner Kunze. Dessen Gedicht trägt den Titel "Silberdistel": "Sich zurückhalten / an der Erde // Keinen Schatten werfen / auf andere // Im Schatten der anderen / leuchten". Das zweite Wort: Ignatius von Loyola hatte den Ruf, streng zu sein. Natürlich hatte er auch Herz. Er konnte es auch zeigen - eine Seite, die in der Tradition seines Ordens lange verschollen war, wenn nicht unterdrückt wurde. Einer, der ihn aus der Nähe kannte, Luis Gonçalves da Câmara SJ, schrieb in seinem "Memoriale" (1555): "Wenn er im Haus einen Bruder traf, zeigte er ihm ein Gesicht und eine solche Liebenswürdigkeit, als wolle er ihn in seine Seele aufnehmen". Gott sei Dank gibt es solche Menschen auch heute. Ich bin ihnen begegnet, auch im Orden. Sie tun gut. Ein Vorsatz für die Fastenzeit: eine Kultur der Wertschätzung und Achtsamkeit einüben - freundlich sein, gut voneinander denken und reden - und sich freuen.

Andreas Batlogg SJ / unveröffentlichter Text