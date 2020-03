Hannah von Schroeders Gedanken zur Passionszeit

Samstag, 07. März 2020

Vor etwas mehr als 20 Jahren in einer aufregenden Stadt im Nahen Osten, da gab es eine Menge Linienbusse, mit denen jeder Stadtteil gut zu erreichen war. Was es nicht gab: einen Busfahrplan. Wer den richtigen Bus finden wollte, war gezwungen, in Kommunikation zu treten, um vom Busfahrer und den anderen Fahrgästen die wichtigsten Informationen zu erhalten. Irgendwann hatte man vielleicht beim zentralen Busbahnhof ein Liniennetz ergattert. Nun wusste man immerhin schon mal, welche Linie wohin fuhr. Wann die Busse fuhren, das war nirgends schriftlich festgehalten. Für den ungefähren Rhythmus, in welchem Abstand die Busse fuhren, entwickelte man mit der Zeit ein Gespür. Kam man an die Bushaltestelle und niemand stand da, dann war zu vermuten, dass der Bus gerade weg war. Waren mehrere Menschen da, dann war die Chance größer, dass es nicht mehr so lange dauern würde. Immer kam man ins Gespräch, fragte die anderen, wie lange sie schon warteten, ob sie den letzten Bus noch hätten abfahren sehen. Manchmal musste man sehr lange warten, manchmal kamen zwei Busse derselben Linie direkt nacheinander. Wer heute die öffentlichen Verkehrsmittel dieser Stadt nutzt, hat eine App, über die er genau verfolgen kann, wo sich der Bus gerade aufhält und in wieviel Minuten er die Haltestelle erreichen wird. Mit anderen reden muss dafür niemand. Eigentlich ein bisschen schade. Zusammen auf den Bus zu warten, das war ganz schön.

Hannah von Schroeders / unveröffentlichter Text