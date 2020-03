Hannah von Schroeders Gedanken zur Passionszeit

Freitag, 06. März 2020

Was hält sie eigentlich noch? Warum hat sie nicht längst ihre Sachen gepackt und ist gegangen? Worauf wartet sie denn? Sie hat es schon tausendmal durchgedacht, ihre Freunde können es nicht mehr hören, und eigentlich weiß sie es ganz genau. Sie muss hier weg! Aber es fallen ihr so viele Gründe ein, warum das nicht geht, und wem sie das nicht antun kann, und dass es ein großer Fehler sein könnte, den sie womöglich einmal sehr bereuen würde, und dass sie dafür so viel aufgeben müsste, und dass sie sich nicht trennen kann! Wie diese Person heißt, und worin sie sich so gefangen fühlt, das ist gar nicht wichtig, das kann alles Mögliche sein: Der Job, die Wohnung, das alte Verhaltensmuster, das Schweigen, die Sekte, die Ehe, die schwierige Kindheit, eine uralte strenge innere Stimme, die sagt: "So etwas tut man nicht!" Egal, was genau los ist: Es geht darum, dass sie es schafft aufzustehen, rauszugehen aus diesem ewigen Wartezimmer, raus in die Freiheit, damit sie sich wieder lebendig fühlen und den Ort finden kann, an dem sie die sein kann, die sie ist. Egal, wie die Person heißt, was ihre Geschichte ist, sie kann zu einer Ostergeschichte werden: Aufstehen, rausgehen, lebendig sein!

Hannah von Schroeders / unveröffentlichter Text