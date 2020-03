Hannah von Schroeders Gedanken zur Passionszeit

Donnerstag, 05. März 2020

Es wird Zeit für ein bisschen Zauber, Zeit für Wunder, Zeit für Überraschungen! "Ja witzig!", denken Sie vielleicht. "Schön wär's!"! Klar wär's schön! Und wer sagt, dass Zauber und Wunder nur anderen passieren? Wer sagt, dass ich nicht selbst aktiv auf Wundersuche gehen kann! Wahrscheinlich passieren täglich viel mehr Wunder als man merkt! Wahrscheinlich fällt sogar jedem ein Wunder ein, das er schon höchst persönlich erlebt hat, wenn er nur ein bisschen darüber nachdenkt. Auf der Suche nach dem Wunder zu sein ist ein bisschen etwas anders als dieses zu oft gebrauchte "Sich an den kleinen Dingen erfreuen". Es braucht einen neuen Blick. Es braucht die Perspektive knapp daneben: Einen Schritt zur Seite tun, dann kann man direkt hinter das Glitzern sehen, hinter das Glitzern auf dem Meer, …kann zwischen die Zeilen eines Gedichtes treten, oder sich mitten hinein in den Klang der Pause neben die ganz leisen Töne stellen. Und selbst wenn die wunderbare zauberhafte Überraschung dann doch auf sich warten lässt, alleine dadurch, dass sich der Blick geändert hat, dass die Wundersucher einen einzigen Schritt zur Seite getan haben, ist etwas in Bewegung gekommen! Sie kleben nicht mehr fest an dem alten immer gleichen großen Problem. Etwas Neues entsteht, spürbar im Kopf, im Herzen und im Bauch! Es kribbelt! Das Wunder wird möglich! Der Zauber wird wirksam! Der erste Schritt ist getan! Es kann nicht mehr sehr lange dauern!

Hannah von Schroeders / unveröffentlichter Text