Hannah von Schroeders Gedanken zur Passionszeit

Mittwoch, 04. März 2020

Er wartet. Er wartet auf den Rückruf, ob er die Wohnung mieten kann. Er wartet darauf, dass er endlich wieder gesund wird. Er wartet auf eine Idee. Er wartet auf den Frühling, auf die Sonne, auf die Vögel. Er wartet und wartet und wartet … Er wartet auf mehr Energie. Er wartet darauf, dass die Angst vergeht. Er wartet darauf, dass er mit Aufräumen anfängt, und darauf, dass er mit Aufräumen fertig ist. Während er unschlüssig wartet, hört er Musik, sieht aus dem Fenster in den grauen Himmel, ein trüber Tag am Nachmittag um vier, gleich ist es dunkel. Auf dem Fensterbrett steht ein hellblauer Becher voller Buntstifte. Ein Farbklecks im Grau. Doch nicht alles dunkel und doof! Während er wartet, klingt die Musik weich und heiter und sind die Farben bunt. Bald ist Ostern. Bald wird er diese Farbstifte nehmen - wenn man sie mit der Spitze in Wasser tunkt, dann lassen sie sich wunderbar vermalen. Er wird mit viel Energie und Atem Eier ausblasen und die Eier mit viel Lust bunt anmalen. Er wird auch Eier kochen und sie mit roter Bete, Kurkuma und Zwiebelschalen rot, gelb und rotbraun färben, und Blätter wird er sammeln und Muster damit auf die Eier zaubern. Er wird nach draußen gehen und die Eier verstecken. Die Sonne wird scheinen, die Vögel werden zwitschern, er wird lebensmutig, gesund und vergnügt sein, und irgendjemand wird die Ostereier finden. Darauf wartet er.

Hannah von Schroeders / unveröffentlichter Text