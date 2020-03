Hannah von Schroeders Gedanken zur Passionszeit

Dienstag, 03. März 2020

Warten. Fasten. Nachdenken. Das braucht Zeit. Sieben Wochen sind dafür gar nicht so besonders lang. Vor allem, wenn man bedenkt, warum es diese Zeit vor Ostern gibt und worauf man sich in diesen Wochen besinnt: Eine ganz alte Geschichte klopft an, und die ist nicht lustig: Es ist die Geschichte des Leidensweges und schließlich auch der Hinrichtung eines Juden. Er fiel der Dummheit, dem Mitläufertum, dem blinden Hass der Masse, dem Frust, dem Neid und der Unzufriedenheit vieler zum Opfer. Besonders tragisch an der Geschichte ist, dass sie sich wiederholte, dass die Menschen nicht klüger wurden. Vor beinahe 75 Jahren war der Nazi-Terror in Deutschland Gott sei Dank zu Ende. Er ließ unzählige Menschen Höllenqualen erleiden und raubte vielen den letzten Rest Hoffnung. Angesichts dessen sind sieben Wochen gar nichts. Wir brauchen solche Wochen. Wir müssen da hinsehen: In die Leere, in das menschliche Versagen, in die Hoffnungslosigkeit. Und doch enden diese sieben Wochen mit einem Fest der Hoffnung: Wir feiern die Befreiung aus der Sklaverei, die Auferstehung von den Toten. Wir feiern und bleiben auf der Suche nach Wegen in ein neues Leben!

Hannah von Schroeders / unveröffentlichter Text