Hannah von Schroeders Gedanken zur Passionszeit

Montag, 02. März 2020

Manchmal ist es ratsam, nicht zu lange zu warten. Zögern sollte man zum Beispiel nicht, den Gesprächspartner darauf hinzuweisen, dass ihm Spinat zwischen den Zähnen hängt. Egal, ob es sich um den besten Freund, die Bundeskanzlerin oder den Schaffner in der Straßenbahn handelt. Genügend Situationen fallen uns ein, in denen Warten nicht günstig ist: die Feuerwehr anrufen, die kochende Milch vom Herd nehmen, bei Regen das Dachfenster schließen, einem älteren Herrn den eigenen Sitzplatz anbieten… Manchmal aber ist Warten besser. Warten, bis die Wut verraucht ist, und dann das Gespräch suchen. Noch eine Nacht drüber schlafen und dann entscheiden. Den Kummer aushalten, bis Trost und Frieden sich finden lassen. Sieben Wochen lang keine Süßigkeiten essen und dann am Ostersonntag das köstlichste Schokoladen-Ei der Welt genießen… Vielleicht haben Sie in den nächsten Tagen mal Gelegenheit, darüber nachzudenken, wann Sie sich im geduldigen Warten üben wollen und wann entschiedenes Handeln ohne Zögern gefragt ist. Zur Vorbereitung für den Ernstfall kann es nützlich sein, das einmal gedanklich durchzuspielen. Vielleicht heute schon, zum Beispiel, wenn Sie gerade auf einen verspäteten Bus warten müssen.

Hannah von Schroeders / unveröffentlichter Text