Dietmar Rebmann Gedanken zur Fastenzeit

Samstag, 29. Februar 2020

In meiner Jugendzeit war der Samstagnachmittag eine ganz besondere Zeit. Ich fühlte mich frei. Meine Eltern hatten alle Haus- und Gartenarbeiten bis Mittag abgeschlossen und dann kamen diese Nachmittagsstunden der Freiheit. Kein Fernseher lief. Keiner saß am PC oder klebte am Handy. Es war, als hätten sich alle Bewohner des Dorfes zu einer Art kollektivem Leben im Hier und Jetzt verabredet. Kein Druck, kein Zwang, keine Pflichten, keine Ablenkungen. Das Freisein von äußeren und inneren Zwängen ist ein Wunsch, den auch heute viele Menschen in unserer leistungsorientierten Gesellschaft haben. Viele kennen diese Erfahrungen gar nicht mehr, dass man einfach eine bestimmte Zeit genießen kann, ohne etwas zu tun. Ich denke, es ist kein Zufall, dass in den biblischen Erzählungen über Jesus von Nazareth immer wieder bestimmte Zeit- und Ortsangaben gemacht werden. Da heißt es dann, dass Jesus am frühen Morgen mit seinen Freunden aufbricht, um ungestört zu sein. Sie steigen in ein Boot und fahren auf den See hinaus. Oder steigen auf einen Berg hinauf. Und später werden sich die Jüngerinnen und Jünger daran erinnern: "Weißt du noch, wie wir damals auf dem Berg gesessen haben oder am Seeufer lagen?" Und dann werden sie sich auch an die Freiheit erinnern, die sie in Jesu Gegenwart gespürt haben. Man muss also nur in den eigenen Erinnerungen etwas nachforschen, dann findet man solche Bilder wieder und das Gefühl, das einen sagen lässt: ich kann das Glück in mir immer noch spüren.

Dietmar Rebmann / unveröffentlichter Text