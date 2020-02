Dietmar Rebmann Gedanken zur Fastenzeit

Freitag, 28. Februar 2020

Viele Menschen bekommen dann eine Erkältung oder eine Grippe, wenn sie denken, dass die Saison dafür schon vorbei ist. Im Februar ist man da besonders gefährdet. Denn die wärmende Sonne lässt Frühlingsgefühle aufkommen und dann plötzlich kommt der Winter mit aller Macht zurück. Der Schriftsteller und Philosoph Albert Camus hat mal gesagt. "Mitten im Winter habe ich erfahren, dass es in mir einen unbesiegbaren Sommer gibt." Camus war erklärter Atheist. Er hat nicht mehr an Gott glauben können, weil er zu viel Leid gesehen hat. Zu viele unschuldige Kinder, die im Krieg und an Hunger starben. An einen Sinn in all dem konnte er nicht glauben. Und dann sagt er diesen Satz: "Mitten im Winter habe ich erfahren, dass es in mir einen unbesiegbaren Sommer gibt." Ein unbesiegbarer Sommer in sich selbst. Die Psychologen nennen das "Resilienz". Das ist eine Art seelische Widerstandskraft. Resilienz entsteht schon früh in einem Kind, wenn es eine verlässliche und liebevolle Beziehung hat, zu wem auch immer. Ein Kind braucht tatsächlich nur eine einzige Beziehung, um trotz schwierigster Bedingungen seinen Weg gehen zu können. Und im Laufe des Lebens kommen neue Erfahrungen und Beziehungen dazu, die so viel Wärme und inneres Licht geben, dass man mit Camus sagen kann: "Mitten im Winter habe ich erfahren, dass es in mir einen unbesiegbaren Sommer gibt." Man muss nicht an Gott glauben, um das zu erleben. Aber vielleicht ist es so: wer einen unbesiegbaren Sommer in sich hat, der ist Gott schon begegnet.

Dietmar Rebmann / unveröffentlichter Text