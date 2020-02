Dietmar Rebmann Gedanken zur Fastenzeit

Donnerstag, 27. Februar 2020

Hast du einen Akkuschrauber, ich müsste ein paar Schränke abbauen? Diesen Satz hört man in der Familie und im Bekanntenkreis oft. Irgendjemand ist in unserer mobilen Welt immer am Umziehen. Und man will ja nicht ständig alles neu kaufen, also fragt man erst mal die anderen. Es ist so praktisch, Dinge zu teilen, anstatt alles selbst zu besitzen. Was man neudeutsch Sharing oder kollektiven Konsum nennt, ist eine weltweite Bewegung geworden. Wichtig ist also nicht, was ich besitze, sondern dass der Besitz sachgerecht genutzt wird! Natürlich braucht man dazu das Internet und muss bereit sein, die getauschten Dinge anständig zu behandeln. Dann ist kollektiver Konsum auch ein Beitrag zum Umweltschutz und zur Ressourcenschonung. Es braucht aber auch einen Wandel in der Bedeutung des Eigentums, um die Vorteile des geteilten Konsums stärker zu verankern. Dann merke ich, wie befreiend es ist, weniger zu besitzen, wie viel mehr Platz gewonnen werden kann durch weniger Gegenstände. Und außerdem ist darin eine urchristliche Vision verwirklicht. In der Bibel heißt es über die erste christliche Gemeinde. "Alle, die zum Glauben gekommen waren, hatten alle Dinge gemeinsam". Es ist also gut möglich, dass eine Gemeinschaft, die Bohrmaschinen, Akku-Schrauber und andere Dinge teilt, auch im Glauben weiterkommt. Und gut möglich, dass unsere ganze Gesellschaft durch das selbstverständliche Teilen friedlicher, demokratischer und sozialer wird.

Dietmar Rebmann / unveröffentlichter Text