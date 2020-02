Dietmar Rebmann Gedanken zum Aschermittwoch

Mittwoch, 26. Februar 2020

Im Frühjahr 1787 schreibt der junge W.A. Mozart an seinen Vater einen interessanten Brief. Darin heißt es: "Ich lege mich nie zu Bette, ohne zu bedenken, dass ich vielleicht den anderen Tag nicht mehr sein werde, und es wird doch kein Mensch von allen, die mich kennen, sagen können, dass ich im Umgange mürrisch oder traurig wäre". Anders ausgedrückt heißt das: Wenn ich bewusst wahrnehme, wie begrenzt mein Leben ist und wie vergänglich, dann wird das Leben tiefer und weiter. Im einem Psalmgebet drückt das ein Beter so aus: "Unsere Tage zu zählen, lehre uns, Herr, dann gewinnen wir ein weises Herz." Die Wahrnehmung, dass die Lebenszeit begrenzt ist, schärft also den Blick für all die Menschen und Dimensionen es, die das Leben reicher machen. Denn was weniger wird, bekommt einen neuen Wert. Es ist wie mit meiner Lieblingsschokolade. Wenn ich eine neue Packung habe, genieße ich sie ohne großes Nachdenken. Bis etwa zur Hälfte. Dann wird mir klar, so langsam neigt sich der Vorrat dem Ende zu. Dann wird jedes Stückchen plötzlich kostbarer. Deshalb esse ich die letzten Stücke bewusster, kaue länger, genieße den Geschmack so lange wie möglich. Für die Fastenzeit, die heute am Aschermittwoch beginnt, kann man mit dieser Verknappungsstrategie ein intensiveres Leben im Alltag einüben. Ich mache mir bewusst, was alles im Leben begrenzt ist. Und ich verknappe durch Fasten auch manches absichtlich, was sonst ganz selbstverständlich ist. So bekommen die Dinge in meinem Leben einen neuen Wert und neue Aufmerksamkeit.

Dietmar Rebmann / unveröffentlichter Text