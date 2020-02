Thomas Quartier Gedanken zum Tag

Dienstag, 25. Februar 2020

Ich gebe es aus meiner bescheidenen Erfahrung als Mönch unumwunden zu: Auf mich trifft nicht zu, dass ich keinen eigenen Willen hätte, und auch nicht, dass ich nichts besäße. Ich schäme mich nicht zu sagen: Zum Glück! Ich habe einen Laptop und manche anderen Dinge in meiner Klosterzelle, die durchaus zu meiner Identität beitragen, die mich von anderen Mitbrüdern unterscheidet. Auch kann ich Gehorsam nur so verstehen, dass er dialogisch ist und immer wieder des freien Willens bedarf, den man mit dem anderen teilt und gemeinsam pflegt. Dann kann er sich so entfalten, dass man gehorsam dem folgt, was das Leben, was Gott von einem will, ohne sich daran zu klammern. Aber auch nur dann. Es ist für mich durchaus ein wertvolles Ideal, nicht dem gängigen Konsumverhalten zu unterliegen und Bescheidenheit walten zu lassen, wenn es um meine eigenen Pläne geht. Die Vergänglichkeit, die Kohelet anmahnt, ist ein permanenter Stein des Anstoßes, der wachhält. Aber meine Identität will ich nicht verlieren, auch wenn alles im Kloster zugleich allen und niemandem gehört. Ich entspreche wohl eher nicht dem Bild von Mönchen, das in philosophischen Konzepten heutiger Zeit romantisierend, zuweilen auch zynisch skizziert wird.

Entnommen aus: Thomas Quartier "Lebenslieder. Ein Soundtrack für Klosterspiritualität", Kösel Verlag, München 2019