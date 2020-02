Klaus-Werner Stangier Gedanken zum Tag

Samstag, 22. Februar 2020

Wenn es um Menschen im Nebel geht, dann denke ich dabei in erster Linie an Menschen, die draußen Orientierung suchen, außerhalb ihrer selbst. Sie schaffen sich Götzen, Vorbilder, denen sie nacheifern; das reicht so weit, dass sie vorgeben oder auch ehrlich meinen, den Willen Gottes zu erfüllen. Aber sie bleiben fremdbestimmt, holen sich von irgendwoher eine Information über den vermeintlichen Willen Gottes. Und dann glauben sie, sie wüssten, was Gott will. (…) In der Finsternis stecken diejenigen, die vergessen, dass alles, was sie leisten, von Gott stammt. Stattdessen plustern sie sich auf und schmücken ihr Ego mit frommen Werken: mit Zeiten des Fastens, je extremer umso besser, und mit Zeiten des Betens, je mühsamer umso erfolgversprechender, und zu guter Letzt auch noch mit Spenden an die Armen. Ihre Seelen sind Krämerseelen, sie glauben, mit Gott Geschäfte machen zu können: Ich gebe, dann bekomme ich. Sie haben die Hände voll. Was immer sie packen können, speichern sie. Ihre Scheunen, auch die inneren, sind vollgestopft mit Wissen, frommen Leistungen und irdischer Habe. Ich denke auch an die zahlreichen Nonnen und Mönche, die ständig auf der Suche sind nach weiteren lustvollen frommen Erfahrungen und eindrucksvollen Visionen. Ihr Gottesdienst ist ein Ich-Dienst und sie melken Gott wie eine Kuh.

Entnommen aus: Klaus-Werner Stangier "Über die erlangte Erleuchtung stellt der Meister eine Bescheinigung aus. Meister Eckhart und Zen-Meister Hakuin im Gespräch - eine Nonne mischt sich ein", mit acht Kalligrafien von Barbara Käppler und Ursula Werner, Patmos Verlag, Ostfildern 2019