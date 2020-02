Lorenz Marti Gedanken zum Tag

Freitag, 21. Februar 2020

Bereits zu Meister Eckharts Zeit im 13. Jahrhundert sind einige Menschen im kirchlichen Glaubensgebäude nicht mehr ganz zu Hause. Heute trifft dies auf die große Mehrheit zu, zumindest in unseren Breitengraden. Aber die Sehnsucht bleibt. Sie ruft und sie zieht. Sie treibt voran und weist über alles hinaus, was wir kennen und was es gibt. Wenn sie groß genug ist, kennt sie keine Grenzen mehr. Sie hat etwas Maßloses, erstreckt sich in unendliche Räume und Zeiten. Sie sucht (…) ein Mehr (…). Es muss mehr als alles geben. Die Sehnsucht erweist sich als mächtige spirituelle Kraft. Sie erweitert den Blick, vertieft die Wahrnehmung und eröffnet neue Horizonte. Sie kann allerdings auch verbogen und vermarktet werden. Dann bedeutet mehr vor allem: mehr konsumieren, mehr besitzen. Ganze Industrien leben davon, dass sie Ersatzlösungen anbieten und damit gute Geschäfte machen: Erfüllung der Sehnsucht im Schnellverfahren. Nur will das nicht so recht klappen. Da können wir kaufen und machen, was wir wollen, so ganz erfüllt sind wir doch nie. Die Zeit läuft, die Lebensuhr tickt, und allmählich zeigt sich, dass in der Spanne eines Lebens halt doch nicht alles möglich ist, dass nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen und dass das Glück kein Dauerzustand ist.

Entnommen aus: Lorenz Marti "Türen auf! Spiritualität für freie Geister", Herder Verlag, Freiburg 2019