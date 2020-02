Ina Schmidt Gedanken zum Tag

Donnerstag, 20. Februar 2020

Die Bereitschaft anzunehmen, dass wir nie wissen können, wen oder was wir wann wiedersehen werden, und demütig zu akzeptieren, dass wir mit nichts wirklich rechnen dürfen, dass Berechenbarkeit und Kontrolle außerhalb unserer Möglichkeiten liegen, ist die einzige Grundlage, für die wir sorgen können, wenn es darum geht, sich fast trotzig in dem heimisch einzurichten, was ist, und gleichzeitig zu wissen, dass wir uns erneut werden beheimaten müssen, irgendwann. Vielleicht unter Bedingungen, die viel Leid und Einschränkung mit sich bringen. Denn je weiter unser Leben voranschreitet, desto seltener betreffen diese Gedanken einen wirklichen Ortswechsel oder ein wirklich neues Umfeld. Vielmehr geht es mehr und mehr darum, sich in der Welt immer wieder auf sehr grundsätzliche Weise neu zu Hause zu fühlen - melancholische Sehnsüchte loslassend, sich an Verluste gewöhnend, manchmal zur Ruhe gekommen und dann doch wieder durch eine Veränderung zur Bewegung genötigt oder im besten Sinne aufgerufen: Jedes Mal erfinden wir uns in der Welt, in der wir leben, ein Stück weit neu, aber je älter wir werden, desto eher kann es geschehen, dass uns dafür die Möglichkeiten ausgehen, dass die Reduktion der eigenen Zukunft uns daran hindert, die Bezüge herzustellen, die wir uns vielleicht wünschen.

Entnommen aus: Ina Schmidt "Über die Vergänglichkeit. Eine Philosophie des Abschieds", Edition Körber, Hamburg 2019