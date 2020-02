E. Flügge / D. Holte Gedanken zum Tag

Mittwoch, 19. Februar 2020

Die evangelische und katholische Kirche heute ist eine ganz andere als die frühe christliche Kirche. Ihr Glaube ist immer schon fertig. Er ist scheinbar final bestimmt und gegossen in Gesetze. Die einzige Frage, die man noch stellen darf, ist, welche Kulturformen zum fertig gedachten und entwickelten Glauben gehören dürfen. Ist eine homosexuelle Partnerschaft damit vereinbar? Ist Sex vor der Ehe Teil des Christentums oder nicht? Darüber zerfleischt man sich dann untereinander. Ein selbstreferenzielles System, das alles ist, aber nicht offen dafür, mit Hilfe der Erkenntnistechniken der Moderne sein Gottesbild zu vervollkommnen. Will man die Kirchenmitglieder neu missionieren, muss man vor allem und zuerst mit dem Missionsbegriff beginnen. Wir brauchen eben nicht den Missionsbegriff der vergangenen Jahrhunderte, in denen man loszog, und andere über den richtigen Glauben belehrte, im schlimmsten Fall unter Androhung von Gewalt. Wir brauchen den Missionsbegriff der frühen Christenheit, bei dem man loszog, um vom eigenen Glauben zu erzählen und bereit war, aus der Antwort des Gegenübers Neues über den eigenen Gott zu erfahren. Mit einem solchen Missionsbegriff ließe sich unsere Gesellschaft für das Christentum erneut gewinnen.

Entnommen aus: Erik Flügge / David Holte "Eine Kirche für viele statt heiligem Rest", Herder Verlag, Freiburg 2018