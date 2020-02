Christian Kummer Gedanken zum Tag

Dienstag, 18. Februar 2020

Die Wirklichkeit erscheint mir in Gestalt eines Fächers von Handlungsmöglichkeiten (…) aber nicht als Handlungsanweisung. Das ist nur folgerichtig, weil auch für die moralische Erfahrung gültig bleibt, dass es Erkenntnis der Wirklichkeit "an sich" für uns nicht gibt. Welche die richtige unter den sich bietenden Handlungsmöglichkeiten ist, muss im schrittweisen Eingehen auf die Wirklichkeit nach und nach ausprobiert, erfahren werden: Dialog mit der Wirklichkeit! Das heißt, in der moralischen Erfahrung begreife ich die Welt um mich als den Ort, an dem ich mich zu verwirklichen habe. Wie weit meine Selbstverwirklichung gelingt, erweist sich aus der Spur der Schritte, die ich bei meiner Handlungsauswahl lege. Die Spur entsteht nicht einfach aufs Geratewohl, und auch nicht bloß durch Versuch und Irrtum. Sondern der Rückblick auf meine bisherige Lebenslinie, auf die bisher gelungene Selbstverwirklichung gibt mir Wegweisung, welchen unter den sich bietenden künftigen Schritten ich als nächsten tun sollte. (…) Das ist der Anspruch an meine Freiheit, mich dem Leben nicht zu verweigern, obwohl ich dies eigentlich könnte.

Entnommen aus: Christian Kummer "An Gott als Person glauben? Eine Spurensicherung", Matthias Grünewald Verlag, Ostfildern 2019