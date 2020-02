Eugen Drewermann Gedanken zum Tag

In gewissem Sinn hat das Christentum selber diese großartigen Mythen erfunden, vom heiligen Mahl, auf das Jesus in Bildern zu sprechen kommt, von einer Menschheitsfamilie, die sich gruppiert und Hunger überwindet.

Samstag, 01. Februar 2020

In gewissem Sinn hat das Christentum selber diese großartigen Mythen erfunden, vom heiligen Mahl, auf das Jesus in Bildern zu sprechen kommt, von einer Menschheitsfamilie, die sich gruppiert und Hunger überwindet. Die einzige Lektion der alten archaischen Rituale von heiligen Mahlzeiten ist die Lehre eines universellen Teilens. Und statt, dass nun jede Jägerhorde oder jeder Staat seinen Individualegoismus auf dem Weltmarkt geltend macht, könnte gerade das Christentum zeigen, dass ein tiefer Archetypus, z.B. des heiligen Mahles, Menschen verbinden kann über alle Kulturschranken hinweg. Da brauchen wir das Ewige im Menschen: Hunger nach Speise, nach Gerechtigkeit, nach Kleidung, aber vor allem nach Würde, nach Menschlichkeit, nach Größe. Diese Bilder muss man zunächst selber fühlen dürfen, und sie sehe ich dann auch im individuellen Leben tatsächlich nachvollzogen. Jemand, der weniger verhuscht, weniger verbissen ängstlich, weniger nur rational in seinen Zwängen gefangen ist und sich erlaubt, ein Stück menschlicher zu fühlen, ist auch ein Stück gütiger, hat Mitleid mit den Tieren, hat Mitleid mit aller Not und wagt mehr als vorher.

Entnommen aus: Eugen Drewermann "Im Einklang leben. Worte zur Schöpfung", ausgewählt und hrsg. von Heribert Körlings, Patmos Verlag, Ostfildern 2017