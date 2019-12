Bernd Hagenkord SJ Gedanken zur Adventszeit

Samstag, 21. Dezember 2019

Die Welt, in die Jesus Christus geboren wurde, war nicht in Ordnung. Die Krippen, die in diesen Tagen entstaubt und vorbereitet werden, zeigen dagegen eine heile Welt, irgendwie romantisch, familiär. Damals regierte drumherum die Militärdiktatur der Römer, Jesus selbst wird in Armut geboren und musste dann mit seinen Eltern auf die Flucht. Es sind eben nicht die warmen Stuben, die den Mensch werdenden Gott willkommen heißen. Die blieben zu. "Die Seinen nahmen ihn nicht auf", sagt das Johannesevangelium. Jesus Christus war nicht willkommen bei uns. Wenn wir also unsere Krippen hervorholen und die letzten Kerzen am Adventskranz entzünden, dann lohnt sich ein Gedanke daran, was wir da eigentlich aufbauen. Ein Stück Armut. Ein Stück ausgestoßen sein. Kälte und Nacht eben. Auch unsere Welt ist nicht in Ordnung, die Welt in der wir die Geburt Gottes feiern. Zerstörung und Ausbeutung sind gerade wieder gang und gäbe. Wir machen unseren Planeten kaputt. Dagegen setzt Gott das Leben. Lebendigkeit, auch wenn sie nicht willkommen ist. Ein wacher Blick um uns herum hilft dabei zu verstehen, was wir da in unseren Wohnzimmern aufbauen. Das ist keine Moral. Das ist auch keine Politik. Das ist die Welt, in die Gott als Mensch geboren wird. Das ist unser Bethlehem.

Pater Bernd Hagenkord SJ / unveröffentlichter Text