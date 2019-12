Bernd Hagenkord SJ Gedanken zur Adventszeit

Freitag, 20. Dezember 2019

Haben Sie schon einmal den Advent im Frühling erlebt? Also auf der anderen Erdhalbkugel? Es ist ein verstörendes Phänomen, wenn statt der Kälte und grauem Himmel auf einmal Blüten und der Aufbruch der Natur die Zeit bestimmen. Alles wird auf einmal fremd. Ungewohnt. Man erkennt die Vorweihnachtszeit auf einmal gar nicht wieder, die vertrauten Rituale von Wetter und Jahreszeit stimmen nicht mehr. Witzig wird das dann, wenn die Frühlings-Weihnachts-Regionen der Welt unsere Welt kopieren, wenn es draußen warm ist und die Krippe trotzdem Schnee und Tannenbäume enthält, weil es halt die Europäer so machen. Und selbst in der Krippe im Petersdom in Rom, nicht wirklich ein Schneegebiet, rieselt leise künstlicher Schnee auf die heilige Familie herab. Das Ganze hat einen erstaunlichen Effekt auf den Besucher: man kann wieder Staunen. Eigentlich haben wir uns ja an Weihnachten und den Advent gewöhnt, wissen was das ist und wie das aussieht und was drum herum so alles passiert. Wenn auf einmal alles wieder fremd wird, kann ich neu entdecken. Und staunen. Weihnachten geschieht das Ungewöhnlichste, was wir uns vorstellen können: Gott wird Mensch. Wenn dazu in der Vorbereitung ein wenig die Selbstverständlichkeiten durcheinanderkommen, kann das nur helfen.

Pater Bernd Hagenkord SJ / unveröffentlichter Text