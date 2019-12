Bernd Hagenkord SJ Gedanken zur Adventszeit

Donnerstag, 19. Dezember 2019

In meinem Terminkalender stehen für heute sechs feste Termine. Dazu kommt noch der Alltag, Mittagessen, Besorgungen, die üblichen Arbeiten im Haus, was halt so anfällt. Wir stecken im Advent, in der Vorbereitungszeit auf Weihnachten, auf die Geburt Jesu Christi, aber der Alltag geht weiter. Großes steht an, aber es gibt auch noch das Alltägliche. Ein kluger Mann hat das mal den "kleinen Advent" genannt. Also die Vorbereitung auf Christi Geburt, alle Jahre wieder. Es gibt aber auch noch den "großen Advent", soll heißen: Die Vorbereitung auf das Wiederkommen Christi. "Bis du kommst in Herrlichkeit" beten wir, und damit ist nicht das nächste Weihnachtsfest gemeint. Aber dieser "große Advent" spielt für die meisten im Alltäglichen kaum eine Rolle. Dabei könnten wir vom "kleinen" für den "großen" Advent lernen. Da ist zum einen die Hoffnung. Ende der Welt, das kann ja Angst machen, aber Jesus besteht darauf, dass es hier um Hoffnung geht. Um Freude. Aber anders als beim "kleinen Advent" gibt es für den großen keinen Termin. Das macht es schwierig, sich vorzubereiten. Wir wissen nicht, wann er kommt, sondern nur, dass er kommen wird. Also sollen wir so leben, dass wir jederzeit bereit sind. Das ist Advent. Der kleine Advent kennt - hoffentlich - die Vorfreude auf Weihnachten. Das gilt es zu übersetzen in die Freude auf das Kommen Christi, der uns sagt "Darum haltet auch ihr euch bereit!"

Pater Bernd Hagenkord SJ / unveröffentlichter Text