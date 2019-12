Bernd Hagenkord SJ Gedanken zur Adventszeit

Dienstag, 17. Dezember 2019

Warten hat immer etwas von Unsicherheit. Selbst wenn man den Fahrplan des Zuges oder das Fernsehprogramm genau kennt, bleibt beim Warten auf ein Ereignis immer noch mindestens ein Rest Spannung: kommt es auch wirklich so? Geht noch was kaputt? Eine Überraschung? Ein Gast? Eine Verspätung? Die Adventszeit ist eine Warte-Zeit. Kurios daran ist, dass dieses Element der Unsicherheit fehlt. Wir wissen, was passieren wird. Weil es jedes Jahr genau so passiert. Wir kennen die Lesungen der Liturgie, die Weihnachtsgeschichte, die Abläufe, und trotzdem sollen wir vorher warten. Das ist eigentlich gar kein richtiges Warten. Es ist Vorbereitungszeit, das schon, aber eine Überraschung ist die Menschwerdung Gottes nun wirklich nicht mehr. Warum aber nennen wir es trotzdem eine Warte-Zeit? Weil zum Warten neben der Unsicherheit noch etwas anderes gehört: das noch-nicht. "Noch nicht" bedeutet, dass sich in der Weihnacht wirklich etwas ändert. Das ist kein Ablauf eines Drehbuchs. Da ist ein Bruch. Weil wir es so oft gefeiert haben, übersehen wir das leicht. Der Advent erinnert uns auch an die Zeit, in der Jesus noch nicht geboren war. Und die sich in jener Nacht radikal änderte. "Noch nicht", das hilft zu verstehen, was für ein Einschnitt die Weihnacht war. Und deswegen warten wir auch heute noch.

Pater Bernd Hagenkord SJ / unveröffentlichter Text