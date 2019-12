Bernd Hagenkord SJ Gedanken zur Adventszeit

Montag, 16. Dezember 2019

Andere Länder, andere Sitten: Während bei uns Weihnachten das Geschenke-Fest ist, war das in Italien bis vor nicht allzu langer Zeit erst die Nacht vom 5. auf den 6. Januar. Mittlerweile hat die Konsum-Pflicht auch Italien fest in der Hand, geblieben ist aber die Tradition der guten Hexe Befana, die Anfang Januar durch die Straßen und Gassen fliegt, auf der Suche nach dem Jesuskind, und belohnt und bestraft wen sie da alles so antrifft. Der Name "Befana" ist eine Verballhornung, entstanden aus dem christlichen Fest Epiphanie, Erscheinung des Herrn. Die dazu gehörige Hexe ist wohl noch vorchristlich. Aber irgendwie passt es ja, denn zur Geburt des Herrn, also in der Weihnacht selber, bringen ja nicht die Hirten die Geschenke, sondern die Weisen aus dem Morgenland, eben am Epiphanie-Fest, am 6. Januar. Schenken ist wichtig. Schenken ist ein Zeichen von Wertschätzung, von etwas weggeben. Es gehört unbedingt zum kommenden Weihnachtsfest dazu. Nur sollten wir uns die Frage stellen, warum wir schenken. Nehmen Sie das, was Sie schenken wollen, doch mal nacheinander in die Hand und denken Sie an den Menschen, für den das gedacht ist. Nur ganz kurz. Wenn Sie merken, dass da wirklich Wertschätzung und Weggeben ist, dann ist es ein gutes Geschenk. Gott schenkt sich selbst. Was für eine Wertschätzung ist das! Was für ein Geschenk! Wenn Sie nun die letzten Einkäufe machen, machen Sie es doch genauso: Wertschätzung im Schenken. Dann passt es auch zum Weihnachtsfest.

Pater Bernd Hagenkord SJ / unveröffentlichter Text