Pater Bernd Hagenkord Gedanken zur Adventszeit

Am Weihnachtstag liest die Kirche in der Messe den Beginn des Johannesevangeliums, den so genannten Prolog: "Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott".

Mittwoch, 18. Dezember 2019

Am Weihnachtstag liest die Kirche in der Messe den Beginn des Johannesevangeliums, den so genannten Prolog: "Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott", und so weiter. Anders als die anderen drei Evangelien klingt das nicht wie der Beginn einer Erzählung. Da passiert nichts. Im Augenblick passiert sehr viel, wir stecken mitten in Vorbereitungen. Und dann wird uns am 25. Dezember dieses "Im Anfang" begegnen, wo einfach nur das Wort ist, nichts passiert. Advent dagegen ist eine Zeit der Handlung, der Geschichte, sie läuft ab. "Im Anfang" ist aber eine andere Zeit. Da läuft nichts ab. Das ist auch nicht einfach ein Startschuss für etwas, sondern irgendwie aus allem herausgenommen. Das gehört nicht dazu. Und ausgerechnet das wird uns in wenigen Tagen begegnen. Aus dem Ablauf der Zeit im Advent prallen wir für einen kurzen Moment auf Sätze wie diesen: "Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist". Auch das gehört zur Weihnacht, auf die uns der Advent vorbereitet. Eine Erinnerung daran, dass es um nichts weniger als um Alles geht. Nicht um Familienfest, nicht um Frieden, ja nicht einmal nur um die Geburt des Kindes Jesus. Sondern um Schöpfung, Zeit, Welt, Erlösung. Um Alles. Für einen Augenblick lohnt es sich vielleicht, sich darauf vorzubereiten, dass diese Sätze in wenigen Tagen nicht einfach über uns hinweggehen.

Pater Bernd Hagenkord SJ / unveröffentlichter Text