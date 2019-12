Hannah von Schroeders Gedanken zur Adventszeit

Samstag, 14. Dezember 2019

Es ist nicht das gleiche, ob ich mit dem Flugzeug schon in allen Ländern der Erde war, oder ob ich meinen Horizont erweitert habe. Es ist nicht das gleiche, ob ich viel Geld habe und mir alles kaufen kann, wozu ich gerade Lust habe, oder ob ich einen Schatz in meinem Herzen trage. Es ist nicht das gleiche, ob ich viele Zahlen, Daten und Fakten auswendig weiß, oder ob ich ein gebildeter Mensch bin, gebildet an Körper, Geist und Seele. Es ist nicht das gleiche, ob alles easy ist, oder ob ich eine himmlische Leichtigkeit in mir spüre. Es ist nicht das gleiche, ob ich immer dabei bin, wenn was Spaß macht, oder ob ich den kostbaren Moment genießen kann. Es ist nicht das gleiche, ob ich auf allen angesagten Partys eingeladen bin, oder ob ich mit anderen gemeinsam ein wirkliches Fest feiere. Ein Fest, das glücklich macht, weil alle zusammen sind. Zu dem besonderen Anlass haben sie gutes Essen vorbereitet, Getränke besorgt, Musik zum Tanzen ausgewählt und die Wohnung geschmückt. Vielleicht hält jemand eine Rede, vielleicht fließen Tränen der Rührung, vielleicht wechseln sogar zwei einige Worte der Versöhnung miteinander, die jahrelang nicht miteinander gesprochen haben. Es ist nicht das gleiche, ob es Show ist oder ob es echt ist. Das merkt man! Ich wünsche mir zu Weihnachten und Ihnen auch einen weiten Horizont, einen kostbaren Schatz in der Seele, himmlische Leichtigkeit, und dass Weihnachten ein Fest werde, das die Herzen erwärmt!

Hannah von Schroeders / unveröffentlichter Text