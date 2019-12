Hannah von Schroeders Gedanken zur Adventszeit

Freitag, 13. Dezember 2019

Im Yoga kennt man die Figur des "friedvollen Kriegers". Der friedvolle Krieger oder die friedvolle Kriegerin hat Kraft und Stärke, aber verzichtet darauf, ein Angriffsziel zu fixieren. Sie oder er beugt sich zurück, bleibt achtsam, wendet den Blick nach oben, wäre dadurch angreifbar, hat aber keine Angst. Das macht sie mächtig ohne Gewalt. Vielleicht machen Sie kein Yoga, aber haben schon einmal in der Kirche Adventslieder mitgesungen. Dann kennen Sie womöglich auch die zweite Strophe des Liedes "Macht hoch die Tür". Die Insignien der königlichen Macht - Krone, Zepter und Streitwagen - werden hier mit ganz neuen Bedeutungen belegt und dadurch verwandelt: "Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, Sein Königskron ist Heiligkeit, Sein Zepter ist Barmherzigkeit…". Dieser König hat es nicht nötig, seine Macht zu demonstrieren; es ist der Friedefürst! Vielleicht machen Sie weder Yoga noch gehen Sie im Advent in die Kirche, können aber Gefallen an diesem Gedanken finden: Zerstörerischen Heeren, Panzern und Raketen tritt etwas ganz Anderes entgegen: Ein liebevoll lächelnder König des Friedens auf einem kleinen Esel. Himmlische Heerscharen jubilieren und singen "Fürchtet euch nicht!" Entwaffnend. Ganz anders. Ohne Angst. Ohne Gewalt. Voller Mut. Voller Liebe. Sehr mächtig!

Hannah von Schroeders / unveröffentlichter Text