Hannah von Schroeders Gedanken zur Adventszeit

Donnerstag, 12. Dezember 2019

Wenn Sie jetzt meinen, alles an diesem Engel, der sich in der Adventszeit häufig unters Volk mischt, wäre weiß oder silbrig, golden und schimmernd, dann haben Sie sich, glaube ich, getäuscht. Auch das mit den Flügeln ist nicht so sicher. Ich glaube eine besondere Eigenschaft dieses Engels ist eher, dass er sich unauffällig dazugesellt, wenn er gebraucht wird, und dass er ein sehr feines Gespür dafür hat, wo er gerade hilfreich sein kann. Große Flügel wären da vielleicht sogar hinderlich. Wenn er durch die Firma geht, trägt er gerne Anzug und unterbricht die hitzigsten Debatten mit charmanten Witzen, von denen sich niemand angegriffen fühlt, nach denen aber alle ein bisschen entspannter weiterarbeiten können. Wenn er sich unter Schülerinnen und Schüler mischt, zieht er enge Jeans und Sneakers und Socken an, die Knöchel bleiben frei, egal welche Minusgrade das Thermometer anzeigt. Das stört ihn genauso wenig wie die Jugendlichen. Er reicht ein Taschentuch, wenn Liebeskummer-Tränen fließen, oder schickt auch mal eine aufmunternde WhatsApp. Bei Beerdigungen geht er in schwarz, stellt sich ganz nah neben die Allertraurigsten und hilft ihnen beim Atmen. Klar, beim Krippenspiel trägt er weiß, Flügel und Sternenkranz, aber ich habe ihn auch schon mit Iro unter Punks gesehen!

Hannah von Schroeders / unveröffentlichter Text