Hannah von Schroeders Gedanken zur Adventszeit

Mittwoch, 11. Dezember 2019

"Vielleicht nehme ich mal den Zug! Ich habe heute nicht so Lust auf Fliegen", denkt sich der Engel. Und schon steht er an Gleis 9 und wartet. Dass der Zug 20 Minuten Verspätung hat, merkt er gar nicht. Sekunden, Minuten und Stunden spielen für ihn keine große Rolle, er bewegt sich in anderen Sphären. Aber dass die Leute um ihn herum nervös und ungehalten werden, das merkt er. Er holt sein schönstes und freundlichstes Lächeln hervor und strahlt alle an, deren Blicke er einfangen kann. Er guckt ihnen ein bisschen länger als höflich direkt in die Augen, solange bis er merkt, dass sich deren Mundwinkel um einige Millimeter nach oben ziehen. Als er im Zug sitzt und aus dem Fenster guckt, kann er vor Begeisterung über die vereiste Glitzerwelt und den klaren blauen Himmel kaum stillsitzen. Es irritiert ihn, dass die allermeisten anderen Fahrgäste auf die Bildschirme ihrer Smartphones starren. Nur eine sehr alte Dame, deren silbernes Haar genauso glitzert wie draußen der Schnee, guckt auch aus dem Fenster und zeigt dem Engel ein Reh, das am Waldrand auf dem schneebedeckten Feld steht. Vermutlich ist diese Frau auch die einzige, die überhaupt bemerkt hat, dass ein Engel im Zug sitzt.

Hannah von Schroeders / unveröffentlichter Text