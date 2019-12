Hannah von Schroeders Gedanken zur Adventszeit

Dienstag, 10. Dezember 2019

Die Kreissäge kreischt. Josef, der in der Werkstatt eigentlich für seine Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit bekannt ist, ist heute unkonzentriert und abgelenkt. Er denkt über die Wörter "Kreissäge" und "Kreißsaal" nach, und dass ein Kreißsaal nicht Kreißsaal heißt, weil er etwa rund wäre, sondern weil die Gebärenden kreischen. Gestern hat Maria ihm erzählt, dass sie schwanger ist. Er liebt sie sehr. Aber damit hat er nicht gerechnet. Das geht ihm zu schnell. Er ist ziemlich ratlos und weiß nicht, ob er das packt. Vielleicht wäre es sogar besser, Schluss zu machen, denkt er. Soll er etwa Windeln wechseln statt mit den Kollegen ein Feierabendbier zu trinken. Das hat er sich so nicht vorgestellt! Und was ist mit der großen Reise nach der Ausbildung? Der Engel hat Schwierigkeiten, sich in der lärmenden Werkstatt bemerkbar zu machen. Sein lautloser Flügelschlag und sein geheimnisvoller Wind sind hier nicht besonders hilfreich. Aber dann gelingt es ihm doch, sich einen Platz auf Josefs linker Schulter zu erobern und ihm einige beruhigende Worte ins Ohr zu flüstern: Dass er keine Angst zu haben braucht, dass alles gut werden wird, und dass die Geburt dieses Kindes das Beste sein wird, was ihm je passiert ist!

Hannah von Schroeders / unveröffentlichter Text